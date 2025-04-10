Россиянам напомнили о приближении возможной магнитной бури

По данным ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, в настоящий момент вспышек на Солнце не наблюдается. При этом солнечная активность оценивается в 5,2 балла из 10. Предполагается, что в пятницу, 11 апреля, магнитосфера Земли останется спокойной. Однако шанс возникновения магнитной бури составляет 26%.Очередные возмущения также ожидаются 22 и 24 апреля.

Россиянам напомнили о приближении возможной магнитной бури. Об этом пишет URA.RU.

По данным ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, в настоящий момент вспышек на Солнце не наблюдается. При этом солнечная активность оценивается в 5,2 балла из 10.

Предполагается, что в пятницу, 11 апреля, магнитосфера Земли останется спокойной. Однако шанс возникновения магнитной бури составляет 26%.

Очередные возмущения также ожидаются 22 и 24 апреля.