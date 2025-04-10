Россия и США произвели обмен заключенными

Процесс проходил в Абу-Даби. Российская сторона освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ, приговоренную к 12 годам колонии строгого режима за госизмену за пожертвование в пользу украинской организации в США. Она перевела менее 100 долларов. В обмен США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного на Кипре за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники. В Америке Петрова обвиняли в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.

Россия и США произвели обмен заключенными. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, процесс проходил в Абу-Даби. Российская сторона освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ, приговоренную к 12 годам колонии строгого режима за госизмену за пожертвование в пользу украинской организации в США. Отмечается, что она перевела менее 100 долларов.

В обмен США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного на Кипре за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники. В Америке Петрова обвиняли в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.