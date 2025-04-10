Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
Сбт, 12
Вск, 13
ЦБ USD 85.02 -1.07 11/04
ЦБ EUR 94.6 -0.49 11/04
Нал. USD 86.25 / 86.10 11/04 09:25
Нал. EUR 95.36 / 96.59 11/04 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 2025 11:54
3 658
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
5 630
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
20 234
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
24 353
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россия и США произвели обмен заключенными
Процесс проходил в Абу-Даби. Российская сторона освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ, приговоренную к 12 годам колонии строгого режима за госизмену за пожертвование в пользу украинской организации в США. Она перевела менее 100 долларов. В обмен США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного на Кипре за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники. В Америке Петрова обвиняли в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.

Россия и США произвели обмен заключенными. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, процесс проходил в Абу-Даби. Российская сторона освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ, приговоренную к 12 годам колонии строгого режима за госизмену за пожертвование в пользу украинской организации в США. Отмечается, что она перевела менее 100 долларов.

В обмен США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного на Кипре за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники. В Америке Петрова обвиняли в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.