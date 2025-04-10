Многодетные семьи в России смогут бесплатно посещать музеи в любой день

На заседании правительства сообщили, что в соответствии с указом президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки независимо от региона проживания. Однако, как отметил Мишустин, некоторые учреждения устанавливают определенный график, под который семьям необходимо подстраиваться. Информацию о доступных музеях и парках будут размещать на их официальных сайтах, а также в личных кабинетах родителей на портале «Госуслуг».

В России многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей стране без ограничений по дням. Об этом 10 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передало РИА Новости.

На заседании правительства он сообщил, что в соответствии с указом президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки независимо от региона проживания.

Однако, как отметил Мишустин, некоторые учреждения устанавливают определенный график, под который семьям необходимо подстраиваться. Информацию о доступных музеях и парках будут размещать на их официальных сайтах, а также в личных кабинетах родителей на портале «Госуслуг».