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Для некоторых россиян введут ограничение на снятие наличных
По словам Анатолия Аксакова, мера коснется недобропорядочных граждан — в основном дропперов и не будет массовой. Они не смогут получить суммы более 50 тысяч рублей в сутки.

Для некоторых россиян введут ограничение на снятие наличных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, мера коснется недобропорядочных граждан — в основном дропперов и не будет массовой. Они не смогут получить суммы более 50 тысяч рублей в сутки.

Президент Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В числе прочего документом предусмотрено, что при наличии признаков мошенничества кредитная организация должна ограничить на 48 часов выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого решения. Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки, — так, указанное ограничение заработает с 1 сентября.

«Если говорить обо всех гражданах, то это байка, которую специально распускают злоумышленники, чтобы разогнать нервное состояние в обществе. А реально это касается только отдельных граждан, которые замечены в проведении недобросовестных операций по своим счетам. Так называемых дропперов прежде всего. То есть те, кто предоставляет свои счета за продленную мзду для прогонки украденных денег, либо снимают и передают преступникам, либо сами являются теми же преступниками», — сказал Аксаков.