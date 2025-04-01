В Рязанской области за неделю шесть с половиной тысяч человек заболели ОРВИ
Помимо этого, за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19, что ниже уровня прошлой недели на 22,7%.
За прошедшую неделю, с 24 по 30 марта, среди населения Рязанской области области зарегистрировано 6539 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 5,7%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.
Помимо этого, за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19, что ниже уровня прошлой недели на 22,7%.