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Россияне смогут удаленно открывать банковские счета
Новшество станет возможным в рамках экспериментального правового режима. Теперь клиентам кредитной организации, которые уже были идентифицированы, станет доступная удаленная услуга. Как отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, документ позволит апробировать оптимальные способы удаленной идентификации и расширит возможности банков по обслуживанию новых клиентов.

Россияне смогут удаленно открывать банковские счета. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на принятый Госдумой во втором и третьем чтении документ.

Новшество станет возможным в рамках экспериментального правового режима.

В настоящее время нормы закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требуют присутствия гражданина в отделении кредитной организации при открытии счета.

Теперь клиентам кредитной организации, которые уже были идентифицированы, станет доступная удаленная услуга. Как отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, документ позволит апробировать оптимальные способы удаленной идентификации и расширит возможности банков по обслуживанию новых клиентов.