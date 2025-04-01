Россиянам назвали топ-10 самых бюджетных новых автомобилей

Отмечается, что открывает список седан Lada Granta со стартовым ценником на уровне 750 тысяч рублей. В такую сумму «АвтоВАЗ» оценил базовую комплектацию Standart с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой».Второе место занимает трехдверная Lada Niva Legend. Ее рекомендованная розничная цена составляет 1 млн рублей за базовую комплектацию, оснащенную 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором, пятиступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом.

Россиянам назвали топ-10 самых бюджетных новых автомобилей. Об этом пишет портал «Автоновости».

Отмечается, что открывает список седан Lada Granta со стартовым ценником на уровне 750 тысяч рублей. В такую сумму «АвтоВАЗ» оценил базовую комплектацию Standart с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой».

Второе место занимает трехдверная Lada Niva Legend. Ее рекомендованная розничная цена составляет 1 млн рублей за базовую комплектацию, оснащенную 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором, пятиступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом.

На третьем месте Lada Niva Travel. Авто можно купить имея 1,3 млн рублей. Кроссовер тоже оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором с отдачей 80 л. с.

В топ -10 самых дешевых машин вошли BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей), Lada Vesta (от 1,49 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,5 млн рублей), JAC JS3 (1,55 млн рублей), Livan X3 Pro (от 1,6 млн рублей), Changan Alsvin (от 1,6 млн рублей), Lada Largus (от 1,66 млн рублей).