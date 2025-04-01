Путин подписал закон о защите россиян от телефонного мошенничества
Документ также предусматривает обязательную маркировку звонков с международных номеров. Кроме того, сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запретили общаться с клиентами через мессенджеры. Помимо этого, появится институт доверенных лиц, которые смогут подтверждать подозрительные операции.
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом 1 апреля
Отмечается, что документ также предусматривает обязательную маркировку звонков с международных номеров.
Кроме того, сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запретили общаться с клиентами через мессенджеры.
Помимо этого, появится институт доверенных лиц, которые смогут подтверждать подозрительные операции.