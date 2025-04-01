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LIFE: Ефремов может стать инвалидом
По его словам, актер, который скоро выйдет из колонии по УДО, рискует получить инвалидность, если снова начнет курить. «Дело в том, что артист долгое время страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Если он продолжит курить, может начаться четвертая стадия. В этом случае организму актёра будет нанесен непоправимый урон, и ему грозит инвалидность», — заявил медик. Ранее суд разрешил Ефремову выйти из колонии по УДО.

Ефремов может стать инвалидом. Об этом изданию LIFE рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По его словам, актер, который скоро выйдет из колонии по УДО, рискует получить инвалидность, если снова начнет курить.

«Дело в том, что артист долгое время страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Если он продолжит курить, может начаться четвертая стадия. В этом случае организму актёра будет нанесен непоправимый урон, и ему грозит инвалидность», — заявил медик.

Ранее суд разрешил Ефремову выйти из колонии по УДО.