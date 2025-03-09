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В Рязанской области начали искать родственников погибшего красноармейца
Автор письма обратилась с просьбой найти родственников погибшего участника Великой Отечественной войны Федора Золотарева.

Поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца из Шиловского района, передает ИД «Пресса» со ссылкой на «Шиловский вестник».

С поискового форума Авиация СГВ «Захоронения советских воинов» в редакцию газеты «Шиловский вестник» поступила информация о рядовом красноармейце Федоре Степановиче Золотареве, уроженце деревни Чембар. Он погиб в лагере шталаг IVВ в марте 1942 года.

Автор письма обратилась с просьбой найти родственников погибшего участника Великой Отечественной войны.

«В архивах лагеря нашли следующие данные: Федор Степанович Золотарев родился 14 марта 1920 года в Чембаре. В плен попал под Дзержинском (Беларусь) 4 июля 1941 года. Его лагерный номер — 121794. Последняя рабочая команда — с 16 сентября 1941 года — завод по производству целлюлозы в городе Пирна.

Погиб в плену, дата смерти — 19 марта 1942 года. Похоронен на кладбище при церковной общине евангелическо-лютеранской церкви в немецком городе Пирна. Его могила № 7, всего здесь захоронено 18 человек», — говорится в сообщении.

Из других источников, например, из военного архива Арользен в Швейцарии, поисковики узнали, что фамилия матери бойца в девичестве — Крестьянинова, профессия солдата на гражданке — рабочий, писал рядовой Коротковой Ефросинье Степановне в деревню Чембар.

Жителей Шиловского района, которые помнят земляков с фамилиями Золотаревы, Крестьяниновы, Коротковы, просят обращаться в редакцию «Шиловского вестника».

Телефон редакции: +7 (49136) 2-23-66,2-14-18, электронная почта: shilvest@yandex.ru.