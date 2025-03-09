Бастрыкин запросил доклад из-за нарушения прав жильцов дома в Рязанской области

В региональном следственном управлении организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Алексею Медведкову доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад из-за нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Денежниково Рязанского района. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил Информационный центр СК России в соцсетях.

В комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина во «ВКонтакте» опубликовано обращение местной жительницы. Она рассказала, что в поселке Денежниково многоквартирный дом 1978 года постройки находится в непригодном состоянии. Там нет частей крыши, разрушен фундамент. Также в доме изношены несущие конструкции. Кроме того, в нем нет воды и канализации.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, до настоящего времени строение аварийным не признано», — уточнили в посте.

В региональном следственном управлении организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Алексею Медведкову доложить о ее предварительных и окончательных результатах.