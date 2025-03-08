Власти США задержали предполагаемого организатора теракта в «Крокусе»
В случае доказательства вины, в США ему грозит пожизненное заключение.
Власти США задержали предполагаемого организатора теракта в «Крокусе». Об этом пишет Лента.RU со ссылкой на пресс-релиз Минюста Америки.
Отмечается, что Мохаммад Шарифулла, член террористической группировки ИГИЛ*, признался в подготовке террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».
Он также сказал, что узнал в двух из четырех арестованных боевиков тех, кого он ранее инструктировал.
В случае доказательства вины, в США Шарифулле грозит пожизненное заключение.
Подробности трагедии можно прочитать в сюжете.
*запрещенная организация в России
Фото: FBIDirectorKash