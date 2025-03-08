В новом фильме «Наша Russia. 8 марта» Александр Бородач охранял рязанский ТЮЗ

Он традиционно попросил зрителей «понять его и простить».

В новом фильме «Наша Russia. 8 марта» Александр Бородач охранял рязанский ТЮЗ. Премьера музыкального шоу состоялась в пятницу, 7 марта, на телеканале «ТНТ».

Это полнометражный фильм, в котором, помимо легендарных образов Сергея Светлакова и Михаила Галустяна, появились звезды российской эстрады.

Также проект вышел и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.

Отметим, что знаменитый герой Александр Родионович Бородач в этот раз охраняет рязанский Театр юного зрителя. Он традиционно попросил зрителей «понять его и простить».