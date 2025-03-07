В Рязанской области нашли более 30 кг рыбы и мясных консервов без маркировки
Специалисты не смогли сопоставить продукцию с ветеринарными сопроводительными документами и признали ее небезопасной. Предпринимателей обязали уничтожить товар.
В Рязанской области нашли более 30 кг рыбы и мясных консервов без маркировки. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В регионе прошли проверки, во время которых у юрлиц нашли на хранении более 30 килограммов рыбной продукции и мясных консервов без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках годности, а также товары с истекшим сроком годности.
Специалисты не смогли сопоставить продукцию с ветеринарными сопроводительными документами и признали ее небезопасной. Предпринимателей обязали уничтожить товар.