В Рязанской области нашли более 30 кг рыбы и мясных консервов без маркировки

Специалисты не смогли сопоставить продукцию с ветеринарными сопроводительными документами и признали ее небезопасной. Предпринимателей обязали уничтожить товар.

В Рязанской области нашли более 30 кг рыбы и мясных консервов без маркировки. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В регионе прошли проверки, во время которых у юрлиц нашли на хранении более 30 килограммов рыбной продукции и мясных консервов без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках годности, а также товары с истекшим сроком годности.

Специалисты не смогли сопоставить продукцию с ветеринарными сопроводительными документами и признали ее небезопасной. Предпринимателей обязали уничтожить товар.