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Рязанские бизнесвумен вошли в рейтинг самых прибыльных компаний ЦФО
В топ вошли 100 компаний, частично или полностью принадлежащих женщинам-предпринимательницам. В рейтинг попали только те предпринимательницы, которые контролируют более 25 процентов акций компании.

Рязанские бизнесвумен вошли в рейтинг самых прибыльных компаний ЦФО. Рейтинг публикует «Бизнес-журнал. Центр».

В топ вошли 100 компаний, частично или полностью принадлежащих женщинам-предпринимательницам. В рейтинг попали только те предпринимательницы, которые контролируют более 25 процентов акций компании.

14 место рейтинга заняла рязанка Ольга Балахнина. Совладелица компании «Океан» получает выручку до 10 млн рублей. На 27 месте рейтинга расположилась владелица компании «Полимердор» с выручкой до 6 млн. 84 место топа заняла совладелица компании «Лина» Наталья Титова, ее выручка составляет до 3 млн.