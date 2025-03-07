Российская криптобиржа Garantex прекратила работу

На сайте биржи приостановлена торговля по причине «технических работ».

Российская криптобиржа Garantex прекратила работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на организацию.

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд руб.

На сайте биржи приостановлена торговля по причине «технических работ».По заявлениям Garantex, биржа является лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Площадка поддерживает работу с рублем и любыми российскими банковскими картами.