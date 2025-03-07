Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
Сбт, 08
Вск, 09
11°
ЦБ USD 89.57 -0.22 07/03
ЦБ EUR 96.6 0.9 07/03
Нал. USD 91.50 / 90.90 07/03 08:25
Нал. EUR 98.20 / 97.99 07/03 08:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
7 083
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
18 130
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
17 226
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
22 726
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российская криптобиржа Garantex прекратила работу
На сайте биржи приостановлена торговля по причине «технических работ».

Российская криптобиржа Garantex прекратила работу. Об этом пишет РБК со ссылкой на организацию.

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд руб.

На сайте биржи приостановлена торговля по причине «технических работ».По заявлениям Garantex, биржа является лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Площадка поддерживает работу с рублем и любыми российскими банковскими картами.