На рязанском вокзале поздравили женщин с 8 марта

7 марта в акции «8 марта в каждый дом» поучаствовали транспортные полицейские.

Транспортные полицейские поздравили женщин с Международным женским днем. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Рязанского линейного отдела МВД.

7 марта в акции «8 марта в каждый дом» поучаствовали транспортные полицейские.

Они поздравили сотрудниц вокзала Рязань-2 с наступающим Международным женским днем.

Кроме того, транспортные полицейские дарили цветы женщинам-пассажирам. Им также выдавали памятки с информацией, направленной на противодействие мошенничеству и правилам поведения на железной дороге.