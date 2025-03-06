Защита главреда рязанского издания Смирнова подала кассационную жалобу на арест

Отмечается, что апелляцию будет рассматривать Второй кассационный суд общей юрисдикции, который находится в Москве.

Защита главреда рязанского издания Константина Смирнова подала кассационную жалобу на его арест. Об этом пишет портал «Вид сбоку».

Отмечается, что апелляцию будет рассматривать Второй кассационный суд общей юрисдикции, который находится в Москве.

Напомним, главного редактора «Вид сбоку» Константина Смирнова отправили в СИЗО по делу о вымогательстве. Подробнее в сюжете.