В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека

ДТП произошло 6 марта, примерно в 2:30, на 298-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

В Ряжском районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

ДТП произошло 6 марта, примерно в 2:30, на 298-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

По предварительной информации полиции, 32-летний житель Калмыкии двигался на «Тойоте Камри» и столкнулся с грузовиком «Скания», за рулем которой был 28-летний житель Скопинского района. Отмечается, что легковушка выехала на встречную полосу движения.

В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля «Тойоты» от полученных травм скончались на месте ДТП.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.