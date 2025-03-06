В Рязанской области полицейские обратились к жителям через громкоговорители
Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
В Рязанской области полицейские обратились к жителям через громкоговорители. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
Отмечается, что инспекторы в городе Сасово предупреждают о соблюдении правил дорожного движения.
Также сотрудники полиции обращаются к автомобилистам и рекомендуют снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.