В Рязанской области полицейские обратились к жителям через громкоговорители

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

В Рязанской области полицейские обратились к жителям через громкоговорители. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Отмечается, что инспекторы в городе Сасово предупреждают о соблюдении правил дорожного движения.

Также сотрудники полиции обращаются к автомобилистам и рекомендуют снижать скорость перед пешеходным переходом, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим.