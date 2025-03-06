ТАСС: к Судже Курской области ВСУ пытаются перебросить 18-летних мобилизованных

По словам собеседника агентства, на данный момент ВСУ пытаются «любой ценой» сохранить контроль над Суджей на время переговоров с американской администрацией.

На суджанское направление в Курской области командование ВСУ пытается перебросить мобилизованных в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в четверг, 6 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, на данный момент ВСУ пытаются «любой ценой» сохранить контроль над Суджей на время переговоров с администрацией США.