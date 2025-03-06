Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в четверг, 6 марта, в соцсетях.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
Отмечается, что ВС РФ также поразили формирования ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево в ДНР.
По данным Минобороны, Украина потеряла более 590 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.