Путин рассказал, кого не отправляют в зону СВО

По словам президента, на СВО не отправляют людей с судимостью по статьям о сексуальном насилии в отношении малолетних, а также судимых за терроризм, госизмену и прочие тяжкие преступления.

Путин рассказал, кого не отправляют в зону СВО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента, на СВО не отправляют людей с судимостью по статьям о сексуальном насилии в отношении малолетних, а также судимых за терроризм, госизмену и прочие тяжкие преступления.

Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий для бойцов подразделений, созданных из заключенных.

«Бойцы СВО должны быть равны в правах, независимо от того, как попали на фронт», — подчеркнул Путин.