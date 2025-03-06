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Mash: главу рязанской федерации футбола заподозрили в растрате госгрантов
Глав четырех региональных футбольных федераций заподозрили в растрате государственных грантов и субсидий на развитие детского спорта. Силовики проверяют президентов ФФ Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей.

Глав четырех региональных футбольных федераций заподозрили в растрате государственных грантов и субсидий на развитие детского спорта. Силовики проверяют президентов ФФ Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил Mash.

По данным канала, поводом для проверки стала публичная критика организаций со стороны властей и общественников. Говорилось, что из бюджета выделяются денежные средства, а футбол в регионах не развивается. После чего ФСБ и отделы по борьбе с экономическими преступлениями начали проверку.

На данный момент, как пишет Mash, они выясняют, куда федерации футбола расходовали госденьги.

«Уже обнаружили несколько подозрительных моментов в Калуге. Там у президента местной ФФ Седова нашли в собственности офисное помещение на улице Суворова. Которое он сдавал в аренду калужской областной федерации футбола — то есть себе же. На этот же адрес зарегистрировано его ЧОП „Авангард“, где в сотрудниках числятся родственники функционера», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации канала, сотрудники ФСБ обнаружили, что в 2023-м году судейская федерация футбола «Центр» выделила калужской 500 тысяч на развитие проекта «Школа молодого арбитра», но он так и не запустился.

Глава калужской ФФ назвал подозрения выдумками со стороны конкурентов, аналогичные комментарии дали президенты других федераций, уточнили в публикации.