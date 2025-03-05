Жителей Рязанской области предупредили о непогоде
По данным синоптиков, днем 5 марта на территории Рязанской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Жителей Рязанской области предупредили о непогоде. Сообщение появилось на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, днем 5 марта на территории Рязанской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с.
Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.