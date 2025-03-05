В Рязанской области мужчина хотел украсть деньги из сейфа предприятия

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в попытке кражи денег из офиса предприятия в Захаровском районе. Об этом в среду, 5 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился руководитель сельхозпредприятия и рассказал, что в офисе пытались взломать сейф. Три миллиона 700 тысяч рублей забрать не смогли.
Оперативники установили, что к попытке кражи причастен 20-летний работник, гражданин одной из стран Средней Азии. Злоумышленника задержали.
По предварительной информации полиции, мужчина взломал окно и проник в офис. Электрической углошлифовальной машиной пытался вскрыть сейф. Однако с помощью «болгарки» до денежных средств добраться не удалось.
После взломщик хотел через окно в коридоре пронести сейф, но не смог. Утром он вышел на работу, где его задержали.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.