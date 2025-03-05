В Рязани начали проводить рейды по отлову бездомных собак

Во время рейда была поймана нестерилизованная собака.

В Рязани начали проводить рейды по отлову бездомных собак. Об этом сообщил префект Октябрьского района города Кирилл Горелов.

Представители Городской службы по контролю за безнадзорными животными во взаимодействии с работниками префектуры Октябрьского района осмотрели территорию вокруг дома 7 на Ряжском шоссе.

Специалисты проверил стерилизованных собак на признаки агрессии и провели беседу с С волонтерами, оказывающими помощь бездомным животным и представителями организаций, расположенным на обследуемой территории. Волонтерам указали на необходимость своевременного информирования Городской службы о появлении нестерилизованных и агрессивных животных.

Во время рейда была поймана нестерилизованная собака.