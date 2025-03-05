Украина и США обговорили дату и место мирных переговоров с Россией

Отмечается, что после переговоров Вашингтон может продолжить поставку военной помощи Киеву.

Украина и США обговорили дату и место мирных переговоров с Россией. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца.

«Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера был позитивный шаг, чтобы сказать: мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены», — сказал он.

Отмечается, что после переговоров Вашингтон может продолжить поставку военной помощи Киеву.