Рязанский подрывник Сидики* и его защита ознакомились с делом о теракте

Дело Сидики* будут рассматривать во Втором Западном окружном военном суде.

Рязанский подрывник Сидики* и его защита ознакомились с делом о теракте. Об этом сообщает ТАСС.

Руслан Сидики* и его адвокат Игорь Поповский ознакомились с материалами уголовного дела о подрыве железнодорожных путей в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево.

Расследование уголовного дела закончено, защита подписала протокол об ознакомлении с его материалами.

Отмечается, что дело Сидики* будут рассматривать во Втором Западном окружном военном суде.

Напомним, его обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.