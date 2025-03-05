Путин поручил к 2030 году снизить смертность в ДТП

По словам российского лидера, смертность в ДТП должна быть снижена минимум в полтора раза.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году снизить смертность в ДТП. Его слова передало ТАСС в среду, 5 марта.

По словам российского лидера, смертность в ДТП должна быть снижена минимум в полтора раза.

Владимир Путин уточнил, что количество погибших в авариях за 20 лет уменьшилось более чем в два раза.

«Но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей. Поэтому надо продумать дополнительные решения и по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий», — заявил президент России.