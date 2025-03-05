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На Украине начали разработку проекта о постановке на воинский учет с 14 лет
Ожидается, что мера решит проблему кадров в ВСУ.

На Украине начали разработку законопроекта о постановке подростков на воинский учет с 14 лет. Об этом пишет «Life» со ссылкой на депутата Верховной рады Максима Саврасова.

По его словам, киевские власти столкнулись с проблемой острой нехватки военных резервов и низкого уровня обучения личного состава, в связи с чем им предстоит прибегнуть к «непопулярному шагу». Ожидается, что мера решит проблему кадров в ВСУ.

«Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учет они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи», — заявил Саврасов.

Инициатива находится находится на этапе разработки, ее готовность составляет более 70%.

Предполагается, что военкоматы смогут взаимодействовать с классными руководителями напрямую, минуя иные инстанции.