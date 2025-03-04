Сотрудницу михайловского ЗАГСа заподозрили в получении взятки
В октябре 2024 года она переводом получила от жительницы Москвы 30 тысяч рублей за помощь во внесении изменения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
Сотрудницу михайловского ЗАГСа заподозрили в получении взятки. Об этом во вторник, 4 марта, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, 50-летняя женщина работала главным специалистом ЗАГС администрации муниципального образования. В октябре 2024 года она переводом получила от жительницы Москвы 30 тысяч рублей за помощь во внесении изменения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
Незаконную деятельность выявили сотрудники полиции.
В отношении жительницы Михайлова возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
Расследование уголовного дела продолжается.