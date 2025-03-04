Shot: Starbucks может вернуться в Россию в скором времени

Компания Starbucks подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Отмечается, что это может означать, что фирма планирует вернуться на рынок в скором времени.

Shot: Starbucks может вернуться в Россию в скором времени. Об этом сообщает «Shot проверка».

По данным канала, компания Starbucks подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Отмечается, что это может означать, что фирма планирует вернуться на рынок в скором времени.

Напомним, в 2022 году, компания сообщила о выходе из России, после чего ее бизнес был приобретен рэпером Тимати и ресторатором Антоном Пинским. В результате кафе начали функционировать под новым названием Stars Coffee.