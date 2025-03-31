Власти ответили на вопрос об отключении отопления в Рязани

«Погода сейчас очень переменчива, и в ближайшее время мы не планируем завершение отопительного сезона», — написали в горадминистрации. В комментариях под постами губернатора Павла Малкова мнение рязанцев разделилось: одни просят не отключать отопление вплоть до 10 мая, ведь в прошлом году в квартирах из-за майского снега было холодно, другие требуют отопление выключить уже сейчас.

Власти не намерены отключать отопление в Рязани из-за переменчивой погоды. Об этом рассказали в мэрии в ответ на комментарии рязанцев с вопросами о конце отопительного сезона.

«Погода сейчас очень переменчива, и в ближайшее время мы не планируем завершение отопительного сезона», — написали в горадминистрации.

В комментариях под постами губернатора Павла Малкова мнение рязанцев разделилось: одни просят не отключать отопление вплоть до 10 мая, ведь в прошлом году в квартирах из-за майского снега было холодно, другие требуют отопление выключить уже сейчас.