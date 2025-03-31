В Рязанской области сгорели семь домов

Информация о пожаре в жилом доме в селе Ветчаны Клепиковского района поступило в 15:04. Отмечается, что от него загорелось шесть дачных домов. В 16:30 пожар локализовали на площади 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при уборке мусора на участке. В тушении участвует 11 единиц техники и 20 человек, в том числе инженерная техника для подвоза воды и добровольные пожарные дружины.

В Клепиковском районе сгорели дома от неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в селе Ветчаны Клепиковского района поступило в 15:04. Отмечается, что от него загорелось шесть дачных домов.

В 16:30 пожар локализовали на площади 350 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при уборке мусора на участке.

В тушении участвует 11 единиц техники и 20 человек, в том числе инженерная техника для подвоза воды и добровольные пожарные дружины.