В Рязани поймали пьяного водителя

Отмечается, что в воскресенье, 30 марта, наряд ППС на Народном бульваре заметил автомобиль, который «вилял» по проезжей части. Полицейские остановили иномарку. При общении с водителем — 39-летнем рязанцем патрульные заметили явные внешние признаки опьянения. Освидетельствование показало, что у водителя 1,012 миллиграм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на нарушителя протокол. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.