В районе трех населенных пунктов Рязанского района загорелась трава

В районе населенных пунктов Дмитриевка, Льгово и Астромино Рязанского района загорелась трава. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели. В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что вызов на место происшествия поступил в 13:17. Загорелась трава. На месте работают три единицы техники и 12 человек.