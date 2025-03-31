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Роспотребнадзор: в России не выявлены новые вирусы
По информации ведомства, в стране ведется постоянный мониторинг. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Кроме того, наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. «Вместе с тем активность вирусов гриппа B и A (H1N1) сохраняется. Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — заключили в пресс-службе.

В России не выявлены новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в стране ведется постоянный мониторинг. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости.

Кроме того, наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

«Вместе с тем активность вирусов гриппа B и A (H1N1) сохраняется. Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — заключили в пресс-службе.