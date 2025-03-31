Министр здравоохранения России поддержал решение ВОЗ повысить возраст молодежи

В обновленной классификации Всемирной организации здравоохранения молодежью теперь считаются люди от 18 до 44 лет, а средний возраст — с 45 до 59 лет. Глава Минздрава назвал такое решение рациональным и отметил, что многие страны уже приняли это нововведение. Уточняется, что в России, согласно закону, молодежью считаются лица от 14 до 35 лет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал решение ВОЗ повысить возраст молодежи. Об этом пишут «Известия».

В обновленной классификации Всемирной организации здравоохранения молодежью теперь считаются люди от 18 до 44 лет, а средний возраст — с 45 до 59 лет.

Глава Минздрава назвал такое решение рациональным и отметил, что многие страны уже приняли это нововведение.

Уточняется, что в России, согласно закону, молодежью считаются лица от 14 до 35 лет.