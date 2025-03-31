Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
10°
Чтв, 03
11°
Птн, 04
15°
ЦБ USD 84.87 -0.63 02/04
ЦБ EUR 91.96 -0.47 02/04
Нал. USD 85.25 / 86.00 01/04 18:20
Нал. EUR 93.00 / 94.80 01/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 2025 09:23
3 381
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
6 754
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
7 741
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
14 435
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Исторически ценный объект на улице Фурманова в Рязани продали за 32 миллиона
Площадь нежилого двухэтажного здания составляет 980 кв. метров, размер земельного участка — 1449 кв. метров. Дом построили в 1949 году. Начальная цена аукциона составила 19 миллионов 513 тысяч. Новым владельцем исторического объекта стала индивидуальный предприниматель Анастасия Родина. Согласно выписке из Единого государственного реестра, ИП занимается оптовой торговлей строительными материалами, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Собственник должен восстановить здание в прежних параметрах. Условия приватизации нежилого здания на улице Фурманова обсуждали на заседании комитета гордумы по бюджету и налоговой политике в июне 2024 года.

Исторически ценный градоформирующий объект по адресу улица Фурманова, дом 15 продали на аукционе за 31 миллион 222 тысячи 25 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте торгов.

Площадь нежилого двухэтажного здания составляет 980 кв. метров, размер земельного участка — 1449 кв. метров. Дом построили в 1949 году.

Начальная цена аукциона составила 19 миллионов 513 тысяч.

Новым владельцем исторического объекта стала индивидуальный предприниматель Анастасия Родина. Согласно выписке из Единого государственного реестра, ИП занимается оптовой торговлей строительными материалами, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Собственник должен восстановить здание в прежних параметрах.

Условия приватизации нежилого здания на улице Фурманова обсуждали на заседании комитета гордумы по бюджету и налоговой политике в июне 2024 года.

Напомним, дом № 15 признали исторически ценным градоформирующим объектом, сносить его запрещено. Несколько лет в здании никто не живет. Расселение одной из квартир дома проводили в судебном порядке, завершив процесс лишь в 2020 году.

Сейчас все помещения в этом объекте находятся в муниципальной собственности. Подробности об улице Фурманова в историческом центре Рязани можно прочитать в публикации.