Исторически ценный объект на улице Фурманова в Рязани продали за 32 миллиона

Площадь нежилого двухэтажного здания составляет 980 кв. метров, размер земельного участка — 1449 кв. метров. Дом построили в 1949 году. Начальная цена аукциона составила 19 миллионов 513 тысяч. Новым владельцем исторического объекта стала индивидуальный предприниматель Анастасия Родина. Согласно выписке из Единого государственного реестра, ИП занимается оптовой торговлей строительными материалами, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Собственник должен восстановить здание в прежних параметрах. Условия приватизации нежилого здания на улице Фурманова обсуждали на заседании комитета гордумы по бюджету и налоговой политике в июне 2024 года.

Исторически ценный градоформирующий объект по адресу улица Фурманова, дом 15 продали на аукционе за 31 миллион 222 тысячи 25 рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте торгов.

Площадь нежилого двухэтажного здания составляет 980 кв. метров, размер земельного участка — 1449 кв. метров. Дом построили в 1949 году.

Начальная цена аукциона составила 19 миллионов 513 тысяч.

Новым владельцем исторического объекта стала индивидуальный предприниматель Анастасия Родина. Согласно выписке из Единого государственного реестра, ИП занимается оптовой торговлей строительными материалами, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Собственник должен восстановить здание в прежних параметрах.

Условия приватизации нежилого здания на улице Фурманова обсуждали на заседании комитета гордумы по бюджету и налоговой политике в июне 2024 года.

Напомним, дом № 15 признали исторически ценным градоформирующим объектом, сносить его запрещено. Несколько лет в здании никто не живет. Расселение одной из квартир дома проводили в судебном порядке, завершив процесс лишь в 2020 году.

Сейчас все помещения в этом объекте находятся в муниципальной собственности. Подробности об улице Фурманова в историческом центре Рязани можно прочитать в публикации.