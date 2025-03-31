Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала рязанскую деревню «своей Россией»

«В городах царили элегантность, простор и изобилие, а деревня — это совсем другой мир. В деревне я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая жизнь», — поделилась Кнайсль. Она уточнила, что хотела жить в сельской местности, разводить кур, уток и кормить коз. Также Кнайсль отметила, что необходимо «вернуть жизнь в деревни» благодаря определенным профессиям."Люди должны иметь возможность зарабатывать на жизнь, им нужна работа", — уточнила экс-глава МИД Австрии. Напомним, в 2023 году Карин Кнайсль переехала в Рязанскую область и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает деревню Рязанской области «своей Россией». Об этом она рассказала в интервью в рамках программы «Русский ковчег».

«В городах царили элегантность, простор и изобилие, а деревня — это совсем другой мир. В деревне я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая жизнь», — поделилась Кнайсль.

Она уточнила, что хотела жить в сельской местности, разводить кур, уток и кормить коз. Также Кнайсль отметила, что необходимо «вернуть жизнь в деревни» благодаря определенным профессиям.

«Люди должны иметь возможность зарабатывать на жизнь, им нужна работа», — уточнила экс-глава МИД Австрии.

Напомним, в 2023 году Карин Кнайсль переехала в Рязанскую область и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района.