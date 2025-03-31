«Авито Путешествия» организовали шоу ледяных скульптур-символов Арктики в Мурманске

«Авито Путешествия» организовали шоу ледяных скульптур-символов Арктики в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Шоу провели совместно с правительством Мурманской области в рамках VI Международного форума «Арктика — территория диалога» и Праздника севера в Мурманске.

В центре города, на Ленинградской улице в режиме реального времени скульпторы создали фигуры, посвященные 10 регионам Арктической зоны России: Архангельской области, Карелии, Коми, Красноярскому краю, Мурманской области, Ненецкому АО, Якутии, Чукотскому АО, Ямало-Ненецкому АО, Ханты-Мансийскому АО. 20 мастеров работали в командах по два человека. На создание скульптур давалось 90 минут.

Помимо этого, гости мероприятия смогли отправить открытки в любую точку России по почте «Авито Путешествий», угостились сладостями и сделали запоминающиеся снимки в тематической фотозоне. Ведущий создавал праздничное настроение для взрослых, а детей развлекал аниматор. «Вместе с Правительством Мурманской области мы договорились создавать поводы, которые помогут привлечь туристов и показать жителям со всей России красоту Крайнего Севера. Международный арктический форум и 51-й Мурманский лыжный марафон — это первые совместные шаги: мы не только помогли в организации праздника ледяных скульптур, но и подготовили специальный лендинг , с помощью которого гости региона забронировали более 4000 объектов. Мы надеемся на плодотворную работу в дальнейшем и всегда готовы предоставить необходимую поддержку новых масштабных мероприятий от правительства Мурманской области», — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.

По итогам 2024 года количество бронирований в Мурманской области выросло в 3,1 раза год к году, а во всех регионах Арктики* — в 3,3 раза. Предложение в сегменте краткосрочной аренды в Мурманской области объектов по сравнению с 2023 годом выросло на 18%: сегодня на Авито Путешествиях для туристов доступно более 4500 посуточных квартир, свыше 400 домов, дач и коттеджей, а также 350 отелей в Мурманской области.

В среднем арендовать посуточный объект в регионе стоит 7800 рублей за ночь. Но на даты форума «Арктика — территория диалога» по промокоду MURMANSK можно получить скидку 10% от Авито Путешествий на более чем 400 объектов в Мурманске и Коле. Здесь 29-30 марта состоится ещё одно важное событие в жизни региона — 51-й Мурманский лыжный марафон.

* входят Архангельская область, Карелия, Коми, Красноярский край, Мурманская область, Ненецкий АО, Саха (Якутия), Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО