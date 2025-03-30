В Рязани массово отключили свет
Света нет по адресам: Ленинского Комсомола;Шевченко;Татарская;Пушкина;Стройкова;Дзержинского;4-я Линия;2-я Линия;9-я Линия;Новопавловская;Высоковольтная;Гагарина;Осипенко;Строителей.Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани массово отключили свет утром 30 марта. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе городских электросетей.
Света нет по адресам
- Шевченко;
- Татарская;
- Пушкина;
- Стройкова;
- Дзержинского;
- 4-я Линия;
- 2-я Линия;
- 9-я Линия;
- Новопавловская;
- Высоковольтная;
- Гагарина;
- Осипенко;
- Строителей.
Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.