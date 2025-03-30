Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 30
12°
Пнд, 31
13°
Втр, 01
11°
ЦБ USD 83.68 -0.15 29/03
ЦБ EUR 89.66 -0.88 29/03
Нал. USD 85.60 / 85.00 29/03 16:25
Нал. EUR 93.00 / 95.00 29/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
Вчера 10:36
1 969
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 2025 17:10
3 143
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
9 942
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
8 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключили свет
Света нет по адресам: Ленинского Комсомола;Шевченко;Татарская;Пушкина;Стройкова;Дзержинского;4-я Линия;2-я Линия;9-я Линия;Новопавловская;Высоковольтная;Гагарина;Осипенко;Строителей.Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани массово отключили свет утром 30 марта. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе городских электросетей.

Света нет по адресам

  • Шевченко;
  • Татарская;
  • Пушкина;
  • Стройкова;
  • Дзержинского;
  • 4-я Линия;
  • 2-я Линия;
  • 9-я Линия;
  • Новопавловская;
  • Высоковольтная;
  • Гагарина;
  • Осипенко;
  • Строителей.

Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.