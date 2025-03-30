В Рязани массово отключили свет

Света нет по адресам: Ленинского Комсомола;Шевченко;Татарская;Пушкина;Стройкова;Дзержинского;4-я Линия;2-я Линия;9-я Линия;Новопавловская;Высоковольтная;Гагарина;Осипенко;Строителей.Восстановление электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.