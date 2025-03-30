В Пензенской области произошло смертельное ДТП
В Пензенской области произошло смертельное ДТП. Об этом
ДТП произошло 29 марта в 19:45. По предварительным данным полиции, автомобиль «Киа Оптима» опрокинулся в кювет.
В результате происшествия пассажиры — женщина 1987 года рождения и девочка 2011 года рождения от полученных травм скончались на месте.
Водитель 1989 года рождения и еще два пассажира — восьмилетние мальчик и девочка получили телесные повреждения и после оказания медпомощи были отпущены.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пензенской области