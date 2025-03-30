Средний возраст автомобилей в России вырос

В 2024 году средний возраст собственных или арендованных машин составил 11,5 лет против 7,1 года в 2022 году. По данным агентства, количество семей, имеющих в своем распоряжении автомобиль, снизилось до 49,3% с 49,6%. Все меньше россиян объясняют отсутствие машины нехваткой денег. Доля тех, кто не может купить автомобиль, снизилась с 50,1% в 2022 году до 47,4%.

Средний возраст автомобилей в России в 2024 году вырос и составил 11,5 лет. Об этом 30 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Как указано в публикации, в 2024 году средний возраст собственных или арендованных машин российских домохозяйств составил 11,5 лет против 7,1 года в 2022 году.

По данным агентства, количество семей, имеющих в своем распоряжении автомобиль, снизилось до 49,3% с 49,6%.

Все меньше россиян объясняют отсутствие машины нехваткой денег. Доля тех, кто не может купить автомобиль, снизилась с 50,1% в 2022 году до 47,4%.