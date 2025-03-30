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Минпромторг включил автомобили из КНР в список облагаемых налогом на роскошь
Роскошными признали машины Li Xiang L9 4WD, Aito M9 Extended Range, Tank 700, Seres M9, Voyah Dream EVR, а также автомобили марок Hongqi и Zeekr. Кроме того, в перечне традиционно перечислены автомобили Aston Martin, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz.Отмечается, что в списке указаны 303 машины стоимостью от 10 млн руб. и 252 автомобиля стоимостью от 15 млн руб. В публикации напомнили, что налог на премиальные марки авто, или «налог на роскошь», действует с 2014 года. Он вычисляется по формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому автомобилю коэффициент вычисляется индивидуально.

Китайские автомобили включили в перечень машин, облагаемых налогом на роскошь в 2025 году. Об этом 29 марта сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг.

Перечень состоит из 555 моделей, что на 38 больше, чем в 2024 году. В списке указаны 15 машин, которые производятся в КНР.

Роскошными признали автомобили Li Xiang L9 4WD, Aito M9 Extended Range, Tank 700, Seres M9, Voyah Dream EVR, а также марки Hongqi и Zeekr.

Кроме того, в перечне традиционно перечислены автомобили Aston Martin, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz.

Отмечается, что в списке указаны 303 машины стоимостью от 10 млн руб. и 252 автомобиля стоимостью от 15 млн руб.

В публикации напомнили, что налог на премиальные марки авто, или «налог на роскошь», действует с 2014 года. Он вычисляется по формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на специальный коэффициент. По каждому автомобилю коэффициент вычисляется индивидуально.