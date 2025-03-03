Рязанец, устроивший стрельбу в ТЦ в Подмосковье, оказался офицером ФСО

Отмечается, что конфликт с охранниками ТЦ «Красный кит» у него произошел из-за того, что его не впустили в здание с коробом для еды.

Рязанец, устроивший стрельбу в ТЦ в Подмосковье, оказался офицером ФСО. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 24-летний Данила П., переехал в Москву из Рязани. В столице молодой человек работал в Федеральной службе охраны и подрабатывал курьером. Отмечается, что конфликт с охранниками ТЦ «Красный кит» у него произошел из-за того, что его не впустили в здание с коробом для еды.

Напомним, после этого мужчина вернулся в торговый центр с пневматическим пистолетом и начал стрелять по охране. Пострадали три человека.