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SHOT: стрельбу в торговом центре в Мытищах устроил молодой человек из Рязани
По данным канала, молодой человек уже стоял на учете в полиции, когда был несовершеннолетним.

За стрельбу в торговом центре «Красный кит» задержан 24-летний молодой человек, который переехал в Москву из Рязани. Об этом сообщил SHOT.

Стрельба в торговом центре произошла в воскресенье, 2 марта.

По данным ТАСС, охрана не пропустила молодого человека в здание, после чего он распылил газовый баллон в сторону сотрудников торгового центра и ушел.

Через непродолжительное время, по данным агентства, мужчина вернулся с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил.

Пострадали трое.

Как уточнил SHOT, молодого человека задержали. Отмечается, что он на данный момент находится в помещении охраны в ТЦ. С ним проводятся следственные действия.

Молодой человек, как сообщил канал, уже стоял на учете в полиции, когда был несовершеннолетним.

Возбуждено уголовное дело.