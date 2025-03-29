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В Рязанской области уровень воды в реке Пра стал рекордно низким за все время
Следом за аномально теплой и малоснежной зимой природа приготовила очередной сюрприз — весенний уровень воды в Пре оказался самым низким за историю наблюдений (1951-2025 гг.)Отмечается, что весна этого года наступила 26 февраля, значительно раньше средних сроков. Раньше обычного прошел ледоход на Пре.13 марта река практически очистилась от льда. В настоящее время зафиксирован рекордно низкий уровень весеннего половодья — 191 см над ординаром. Предыдущий минимум — 205 см — был зарегистрирован в 2020 году.

В Рязанской области уровень воды в реке Пра стал рекордно низким за все время. Об этом сообщается в Telegram-канале Окского заповедника.

Следом за аномально теплой и малоснежной зимой природа приготовила очередной сюрприз — весенний уровень воды в Пре оказался самым низким за историю наблюдений (1951-2025 гг.)

Отмечается, что весна этого года наступила 26 февраля, значительно раньше средних сроков. Раньше обычного прошел ледоход на Пре.

13 марта река практически очистилась от льда.

В настоящее время зафиксирован рекордно низкий уровень весеннего половодья — 191 см над ординаром.

Предыдущий минимум — 205 см — был зарегистрирован в 2020 году.