В Рязанской области «Нива» съехала с дороги и чуть не врезалась в жилой дом
Отмечается, что авария случилась в Пронске на пересечение улиц Коняева и Садовой. Спасатели помогли водителю выбраться из автомобиля и не дали сползающему автомобилю упасть на жилые дома. С помощью эвакуатора машину удалось вытянуть без видимых повреждений. Сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Рязанской области «Нива» съехала с дороги и чуть не врезалась в жилой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что авария случилась в Пронске на пересечение улиц Коняева и Садовой.
Спасатели помогли водителю выбраться из автомобиля и не дали сползающему автомобилю упасть на жилые дома.
С помощью эвакуатора машину удалось вытянуть без видимых повреждений.
Сотрудники ГАИ проводят проверку.