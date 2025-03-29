В Рязанской области «Нива» съехала с дороги и чуть не врезалась в жилой дом

Отмечается, что авария случилась в Пронске на пересечение улиц Коняева и Садовой. Спасатели помогли водителю выбраться из автомобиля и не дали сползающему автомобилю упасть на жилые дома. С помощью эвакуатора машину удалось вытянуть без видимых повреждений. Сотрудники ГАИ проводят проверку.